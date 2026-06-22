استكمالاً لقضية تحركات الأندية الجماهيرية لإلغاء عدد من الألعاب المختلفة لديها، التي سبق أن انفردت «عكاظ» بنشر تفاصيل بدايتها برغبة النادي الأهلي في إلغاء ألعابه كافة، والاكتفاء بنشاط كرة القدم في النادي، ومن ثم انفراد «عكاظ» بتحرك عدد من الاتحادات لثني الأهلاويين عن قرارهم، وأبرز تلك التحركات اجتماع اتحاد كرة السلة مع مسؤولي الأهلي، الذي لم يخرج بأي نتائج تعيد الأهلاويين عن قرارهم.



وواصلت «عكاظ» فتح هذا الملف، حيث أفادت المصادر بلحاق نادي النصر بالأهلي إلى فكرة إلغاء ألعابه، إذ كشفت مصادر «عكاظ» تلقي الإدارات المعنية داخل نادي النصر تعميماً إدارياً عبر البريد الإلكتروني من مجلس إدارة شركة النادي يفيد بإلغاء نشاط لعبتي كرة السلة وكرة الطائرة داخل نادي النصر بسبب التكاليف المالية العالية.



وأوضحت المصادر أن هنالك محاولات جادة من قبل المسؤولين في اللعبتين لإلغاء القرار عبر التواصل مع إدارة مجلس الشركة، خصوصاً أن الميزانية المعتمدة للعبتين ليست كبيرة مع وجود مصادر دخل أخرى يتم جلبها من قبل مسؤولي اللعبتين من الخارج سواء من محبي النادي أو رعايات خاصة، ويشرف على كرة السلة منذ عدة سنوات بندر الرشود عضو مجلس إدارة المؤسسة غير الربحية في النصر، بينما يشرف على كرة الطائرة الكابتن ناصر القحطاني اللاعب السابق في طائرة النصر.



ويُعد هذا القرار خسارة كبيرة لجماهير النصر، خصوصاً أن فريق كرة السلة يملك تاريخاً حافلاً بالإنجازات المحلية، منها:



بطل الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة لعدة مرات، وبطل كأس الأمير فيصل بن فهد، وبطل كأس السوبر السعودي، إضافة إلى مشاركات مميزة في البطولات العربية والآسيوية.



أما فريق الطائرة فله حضوره وتاريخه في البطولات المحلية، وساهم في رفد المنتخبات الوطنية بعدد من اللاعبين، وكان آخر إنجازاتهم تحقيق بطولة المملكة للأشبال هذا الموسم.



وبذلك يطوي النصر صفحة لعبتين ساهمتا في تاريخه الرياضي، وسط تساؤلات جماهيرية عن مصير اللاعبين والملفات الإدارية.