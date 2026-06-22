أكد قائد منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو جاهزية منتخب بلاده للمواجهة القادمة أمام منتخب أوزبكستان ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم 2026، مشددًا على أن تركيز المنتخب ينصب بالكامل على تحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة المنافسة في البطولة.



وعبّر رونالدو، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، عن تركيز المنتخب على المباراة القادمة، مؤكدًا أن جميع اللاعبين يدركون أهمية المواجهة، وأن كامل التركيز ينصب على إنجاز المهمة أمام منتخب أوزبكستان.



ويخوض المنتخب البرتغالي اللقاء بعد تعادله في الجولة الأولى أمام منتخب الكونغو الديمقراطية بنتيجة (1-1)، فيما يسعى إلى تحقيق انتصاره الأول في البطولة لتعزيز حظوظه في بلوغ الدور القادم، في مواجهة مرتقبة أمام المنتخب الأوزبكي.