بدأ مدرب المنتخب السعودي دونيس التحضيرات الفنية لمواجهة منتخب الرأس الأخضر (السبت) القادم، على استاد إن آرجي هيوستن، ضمن ختام مباريات الجولة الثالثة في المجموعة الثامنة بكأس العالم 2026، وحرص المدرب دونيس، خلال الحصة التدريبية التي جرت على ملعب Q2 بمدينة أوستن، على معالجة الأخطاء الفنية التي حدثت في مباراة إسبانيا الماضية التي انتهت بخسار الأخضر برباعية نظيفة، من أجل تلافيها قبل مواجهة الرأس الأخضر القادمة. وسيعمد المدرب دونيس خلال الحصص التدريبية إلى تكثيف المناورات الكروية، واعتماد النهج الفني المناسب، واختيار التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها المباراة الحاسمة.



وكانت بعثة المنتخب السعودي وصلت إلى مقر المعسكر الدائم بمدينة أوستن في ولاية تكساس الأمريكية، قادمةً من مدينة أتلانتا، عقب مواجهة إسبانيا في المونديال.



ويسعى المنتخب السعودي لتحقيق انتصاره الأول على منتخب الرأس الأخضر في المواجهة التي تجمعهما للمرة الأولى في تاريخ المنتخبين، وتسجيل أول انتصار في كأس العالم 2026، وتعزيز حظوظه في الوصول لدور الـ(32) في المونديال.