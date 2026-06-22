خطف مصطفى زيكو الأضواء خلال فوز منتخب مصر التاريخي على نيوزيلندا بنتيجة 3-1 في الجولة الثانية من كأس العالم 2026، بعدما لعب دور البطولة في عودة الفراعنة إلى المباراة.

وسجل زيكو هدف التعادل برأسية مميزة في الدقيقة 58، ليعيد منتخب مصر إلى أجواء اللقاء بعد التأخر بهدف في الشوط الأول، قبل أن يواصل تألقه بصناعة الهدف الثاني الذي أحرزه محمد صلاح في الدقيقة 67.

وبصم مهاجم الفراعنة على مساهمتين حاسمتين في واحدة من أهم مباريات المنتخب المصري، ليقود انتفاضة تاريخية انتهت بتحقيق أول انتصار لمصر في تاريخ مشاركاتها بكأس العالم.

وبات زيكو أحد أبرز نجوم اللقاء، بعدما جمع بين التسجيل والصناعة، وأسهم بشكل مباشر في وضع منتخب مصر على صدارة مجموعته مؤقتًا، معززًا آمال الفراعنة في بلوغ الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخهم.