هنأ مدرب الفراعنة حسام حسن الشعب المصري بعد أول فوز في تاريخه ببطولة كأس العالم، إثر تغلبه على نظيره النيوزيلندي بنتيجة (3-1)، ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة السابعة في نهائيات كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.



وقال: «أبارك للشعب المصري هذا الفوز الثمين، الذي من خلاله قطعنا شوطا كبيرا للتأهل إلى الدور الثاني من المونديال»، وأضاف: «أشكر اللاعبين على المستوى الكبير في المباراة والتزامهم بتطبيق التكتيك المطلوب منهم داخل أرضية الملعب، وإصرارهم على تحقيق الفوز».



يذكر أن هذا الفوز سيمنح المنتخب المصري دفعة معنوية كبيرة قبل خوض الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، في سعيه لبلوغ الدور ثمن النهائي للمرة الأولى في تاريخه، حيث يتصدر ترتيب المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط من مباراتين، متقدما على بلجيكا وإيران بنقطتين لكل منهما، فيما يتذيل منتخب نيوزيلندا الترتيب برصيد نقطة واحدة.