توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم (الجمعة) هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير، وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مرتفعات منطقتي الباحة ومكة المكرمة.

ولا يُستبعد تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية، وكذلك على أجزاء من منطقة نجران ومرتفعات منطقة المدينة المنورة. كما تظل درجات الحرارة العظمى مرتفعة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، مما يصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 25 - 55 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

وتكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.