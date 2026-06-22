يدخل المنتخب السعودي مواجهة الرأس الأخضر في ختام دور المجموعات وفي رصيده نقطة واحدة، بعد التعادل مع أوروغواي 1-1، ثم الخسارة أمام إسبانيا 4-0، مع فارق أهداف يبلغ -4.



الحسابات الرقمية تمنح الأخضر مساراً واضحاً؛ الفوز. الانتصار يرفع الرصيد إلى 4 نقاط، ويضع المنتخب في منطقة منافسة على المركز الثاني، وفق نتيجة مواجهة إسبانيا وأوروغواي، أو ضمن سباق أفضل منتخبات المركز الثالث.



المعادلة الأولى ترتبط بفوز السعودية، مع تعثر أوروغواي أمام إسبانيا. عندها يدخل الأخضر في مقارنة مباشرة مع أوروغواي والرأس الأخضر عبر النقاط، ثم فارق الأهداف، ثم الأهداف المسجلة، ثم قواعد كسر التعادل المعتمدة.



المعادلة الثانية تعتمد على مركز ثالث قوي. 4 نقاط تمنح السعودية فرصة مؤثرة في سباق أفضل الثوالث، خصوصاً مع وجود مجموعات قد تنهي المركز الثالث بثلاث نقاط أو أقل.



التعادل يرفع رصيد الأخضر إلى نقطتين، وهي حصيلة ضعيفة أمام فارق أهداف -4. الخسارة توقف الرصيد عند نقطة واحدة، وتغلق مشوار المنتخب في البطولة.



الفوز يرفع السعودية إلى 4 نقاط ويمنحها مسارين للتأهل؛ المركز الثاني أو أفضل ثالث. التعادل يضعف الحظوظ.



الخسارة تنهي الحكاية.