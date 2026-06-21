استنكر نجم الكرة السعودية السابق فهد الهريفي الأداء الفني للأخضر في اللقاء الذي جمعه بنظيره الإسباني على ملعب «أتلانتا» ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثامنة من نهائيات كأس العالم 2026، منتقداً التوظيف التكتيكي من قبل المدرب «دونيس». جاء ذلك خلال تغريدة من حسابه الرسمي في موقع «X» قال فيها: «الكل يعرف إن إسبانيا سلاحها الأطراف. يلعبون عرضيات وتمريرات بين الظهير والسنتر. طيب وين التغطية؟ وين التمركز؟ وين قراءة اللعب»، وتابع: «للأسف لعبنا بـ 3 سناترة.. وفضينا الأطراف لهم وهو سلاحهم».



يذكر أن المنتخب الإسباني سجل 3 أهداف عن طريق لامين يامال في الدقيقة (10)، وميكيل أويارزابال (21, 24).