خطف مشجعو البرازيل الأضواء في مدينة فيلادلفيا الأمريكية بعدما نفذوا مزحة كروية جديدة استهدفت غريمهم التاريخي المنتخب الأرجنتيني، عبر استحضار ما يُعرف في ثقافة كرة القدم بأمريكا الجنوبية بـ(لعنة موفا) المرتبطة بجلب النحس وسوء الحظ.

وتجمَّع المئات من الجماهير البرازيلية عند تمثال (روكي بالبوا) الشهير، قبل أن يقوم عدد منهم بإلباسه قميص المنتخب الأرجنتيني، في خطوة ساخرة تهدف -وفق المعتقد الشعبي- إلى جلب النحس لمنتخب التانغو. وانتشرت الصور ومقاطع الفيديو سريعًا على مواقع التواصل، حيث ظهر المشجعون وهم يحتفلون ويغنون حول التمثال الذي ارتدى الألوان الزرقاء والبيضاء.

ولاقت المزحة تفاعلًا واسعًا بين جماهير المنتخبين، إذ ردّ الأرجنتينيون بروح مرحة مؤكدين أن أي «لعنة» لن تؤثر على مسيرة بطل العالم، بينما اعتبر البرازيليون أن «موفا» جزء من المنافسة التاريخية التي تتجاوز المستطيل الأخضر وتمتد إلى المدرجات ومنصات التواصل.

وعلى الصعيد الرياضي، عزّز المنتخب البرازيلي حضوره في البطولة بفوز مهم على هايتي بثلاثية نظيفة، سجل منها ماتيوس كونيا هدفين، فيما واصل فينيسيوس جونيور تألقه بهدف وصناعتين، لترفع البرازيل رصيدها إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة الثالثة بفارق الأهداف عن المغرب.