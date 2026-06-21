تجدد مدينة أتلانتا الأمريكية ارتباطها بالكرة السعودية بعد ثلاثة عقود من الظهور الأول، إذ يستعد المنتخب السعودي الأول لخوض مواجهة مهمة ضمن منافسات كأس العالم 2026، على أرض المدينة التي سبق أن احتضنت مشاركة سعودية تاريخية في دورة الألعاب الأولمبية.



وكان المنتخب السعودي الأولمبي قد سجل حضوره في أتلانتا خلال مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية عام 1996، التي شهدت أول ظهور للأخضر في منافسات كرة القدم بالأولمبياد. وشكلت تلك المشاركة محطة بارزة في تاريخ الكرة السعودية، بعدما تواجد المنتخب بين نخبة المنتخبات العالمية في الحدث الرياضي الأكبر على مستوى الألعاب الأولمبية.



وبعد مرور 30 عاماً، تعود الكرة السعودية إلى المدينة ذاتها، لكن هذه المرة عبر المنتخب الأول الذي يخوض منافسات كأس العالم 2026 وسط تطلعات جماهيرية كبيرة لمواصلة الحضور المشرف في المحافل الدولية.



وتعيش أتلانتا أجواء استثنائية مع استضافة مباريات المونديال، فيما فرضت الجماهير السعودية حضورها اللافت في شوارع المدينة ومناطق المشجعين، حيث رفرفت الأعلام الخضراء وتزينت الأجواء بالأهازيج والهتافات الداعمة للأخضر.



وتحمل العودة إلى أتلانتا بعد ثلاثة عقود دلالات خاصة، إذ تربط بين جيلين من الإنجازات والمشاركات السعودية على الأراضي الأمريكية، لتبقى المدينة شاهدة على محطات مهمة في تاريخ كرة القدم السعودية، من أولمبياد 1996 إلى كأس العالم 2026.