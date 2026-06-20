ثأر المنتخب الهولندي بصورة غير مباشرة لنظيره التونسي، بعدما ألحق هزيمة كبيرة بالسويد بنتيجة 5-1، اليوم (السبت)، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم 2026.



وكانت السويد قد افتتحت مشوارها في البطولة بفوز كاسح على تونس بالنتيجة ذاتها، وهي الخسارة التي أدت إلى إقالة المدرب صبري لموشي وتعيين الفرنسي هيرفي رينارد خلفاً له.



وفرض المنتخب الهولندي أفضليته منذ البداية، إذ افتتح بريان بروبي التسجيل مبكراً بهدفين في الدقيقتين الخامسة و17، قبل أن يعزز كودي غاكبو التقدم بهدفين آخرين مع انطلاق الشوط الثاني في الدقيقتين 47 و54.



ونجح أنتوني إيلانغا في تقليص الفارق للسويد عند الدقيقة 59، إلا أن كريسينسيو سمرفيل اختتم مهرجان الأهداف الهولندي بإحراز الهدف الخامس في الدقيقة 89.



وبهذا الانتصار، رفعت هولندا رصيدها إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة السادسة، فيما تجمد رصيد السويد عند 3 نقاط، قبل المواجهة التي تجمع اليابان وتونس في وقت لاحق من الجولة.