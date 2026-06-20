يخوض المنتخب السعودي مواجهة مفصلية أمام نظيره الإسباني على ملعب «أتلانتا»، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثامنة من نهائيات كأس العالم 2026، المقامة حالياً في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، واضعاً نصب عينيه تحقيق نتيجة إيجابية تعزز حظوظه في بلوغ الأدوار الإقصائية، إذ تدخل «إسبانيا» المواجهة بترسانة تبلغ قيمتها 1,22 مليار يورو، وهو أغلى منتخبات كأس العالم 2026، بقيادة المعجزة «لامين يامال»، بقيمة 200 مليون يورو لوحده، يليه بيدري بـ150 مليوناً، وباو كوبارسي بـ80 مليوناً.



في المقابل تبلغ القيمة السوقية للمنتخب السعودي 40,68 مليون يورو فقط. أقل من قيمة لاعب إسباني. ويعتبر سعود عبدالحميد أغلى لاعب سعودي بـ9 ملايين يورو، يليه مصعب الجوير بـ6 ملايين، وفراس البريكان بـ3,5 مليون.



TOP 3



1- لامين يامال بـ200 مليون يورو.



2- بيدري بـ150 مليون يورو.



3 - باو كوبارسي بـ80 مليون يورو.



TOP 3



1- سعود عبدالحميد بـ9 ملايين يورو.



2-مصعب الجوير بـ6 ملايين.



3-فراس البريكان بـ3.5 مليون يورو.