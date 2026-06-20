استغربت الجماهير الرياضية بمختلف شتى العالم التنقلات السريعة الخاصة برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، وأثار الجدل بحضوره مباراتين يومياً في كأس العالم، ما أثار تساؤلات بشأن كيفية تنقله بين المدن والدول المستضيفة رغم المسافات التي تفصل بينها.



وظهر إنفانتينو في مباراة أسكتلندا ضد المغرب في بوسطن قبل أن يحضر مباراة البرازيل وهايتي التي بدأت بعد المباراة الأولى بنصف ساعة تقريباً في فيلادلفيا.



وكان إنفانتينو في مكسيكو سيتي يوم 11 يونيو لحضور المباراة الافتتاحية بين المكسيك وجنوب أفريقيا على ملعب أزتيكا، قبل أن يتوجه في وقت لاحق من اليوم نفسه إلى غوادالاخارا لمتابعة مباراة كوريا الجنوبية وجمهورية التشيك، على الرغم من أن الرحلة الجوية تستغرق بين المدينتين المكسيكيتين، اللتين تفصل بينهما مسافة 285 ميلاً، أكثر من ساعة.



وفي اليوم التالي، اكتفى إنفانتينو بحضور مباراة الولايات المتحدة والباراغواي على ملعب صوفي في لوس أنجلوس، حيث ظهر إلى جانب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.



لكن يوم السبت شهد عودته إلى حضور مباراتين، إذ تابع تعادل قطر وسويسرا 1-1 في سان فرانسيسكو، ثم انتقل مساء إلى فانكوفر لمشاهدة فوز أستراليا على تركيا.



أما يوم الأحد فخصصه للمشاركة في قمة فيفا، وهي اجتماع للاتحادات الأعضاء، أقيم في فندق ريتز كارلتون في ساوث بيتش بميامي. ووصل صباحاً في سيارة رياضية سوداء برفقة موكب شرطة، وغادر بالطريقة نفسها في فترة ما بعد الظهر.



وفي يوم الاثنين سافر إنفانتينو إلى سياتل لحضور مباراة بلجيكا ومصر، قبل أن يتوجه جواً إلى لوس أنجلوس لمتابعة مباراة إيران ونيوزيلندا في وقت لاحق من الليلة نفسها.