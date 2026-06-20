وجّه مالك نادي الخلود بن هاربورغ دعوة مفتوحة إلى الجماهير السعودية الموجودة في مدينة أتلانتا الأمريكية، لحضور مأدبة عشاء مساء اليوم، في لفتة تعكس دعمه للمنتخب السعودي وجماهيره قبل مواجهة الأخضر المرتقبة أمام المنتخب الإسباني ضمن منافسات كأس العالم 2026.



وأوضح بن هاربورغ أن الدعوة تأتي ردًا لما لقيه من حفاوة وكرم خلال زياراته السابقة إلى المملكة، مؤكدًا أن الوقت حان لرد هذا الجميل للجماهير السعودية، بقوله: «أكرمتموني واستضفتموني في كل مكان بالسعودية، والآن جاء دوري».



وأشار إلى أن مأدبة العشاء ستقام عند الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مدينة أتلانتا في مطعمه، مبينًا أن عدد المقاعد المتاحة يقتصر على 50 مقعدًا فقط، داعيًا السعوديين الموجودين في المدينة إلى المبادرة بالحضور.



وأضاف أن المناسبة ستشهد أيضًا توزيع عدد محدود جدًا من التذاكر المجانية الخاصة بمباراة المنتخب السعودي أمام نظيره الإسباني، في إطار دعمه لمساندة الجماهير للأخضر خلال مشواره في البطولة العالمية.



واختتم مالك نادي الخلود دعوته برسالة إلى الجماهير السعودية في أتلانتا، مؤكدًا أن حضورهم محل ترحيب وتقدير، وأن اللقاء يأتي تقديرًا لما وجده من محبة وكرم الضيافة في المملكة، وتعزيزًا لأجواء التلاحم بين الجماهير السعودية قبل المواجهة المرتقبة في كأس العالم 2026.