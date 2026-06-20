تواصلت أصداء التوهج الرياضي للمنتخب المغربي في كأس العالم 2026، عقب تحقيقه انتصاراً ثميناً ومستحقاً على نظيره الأسكتلندي بهدف دون رد، ليقترب «أسود الأطلس» نحو حسم بطاقة التأهل إلى الدور الـ32 في المونديال الحالي.



الفوز المهم للمنتخب المغربي حظي بمواكبة إعلامية وصحفية محلية استثنائية، أفردت مساحات واسعة للإشادة بالانضباط التكتيكي والروح القتالية العالية التي أظهرتها العناصر الوطنية على أرضية الملعب، مع تركيز خاص على النجم القادم إسماعيل صيباري.



وفي هذا السياق، أفردت صحيفة «المنتخب» المتخصصة تقريراً تحليلياً موسعاً وصفت فيه المباراة بـ«ملحمة الصمود والذكاء التكتيكي»، مؤكدة أن المدرب نجح مجدداً في قراءة أوراق الخصم ببراعة، في حين نال النجم إسماعيل صيباري النصيب الأكبر من الثناء، حيث وصفته الصحيفة بـ«مهندس الفرح المغربي» الذي أثبت نضجاً كروياً كبيراً وقدرة فائقة على تحمل المسؤولية في الأوقات الحرجة.



من جانبها، ركزت صحيفة «الصباح» على الأبعاد المعنوية والجماهيرية لهذا الفوز، لافتة إلى أن أسود الأطلس عادوا ليرسموا البهجة في قلوب المغاربة ويعززوا سقف الطموحات لتكرار إنجاز مونديال قطر التاريخي أو تجاوزه.



وفي ذات الإطار، واكبت القناة الرياضية المغربية الحدث عبر أستوديوهات تحليلية مكثفة، نوهت فيها بأن المنتخب الأسكتلندي عجز تماماً عن مجاراة الإيقاع البدني والمهاري للمغاربة. واعتبر المحللون أن صيباري لم يكتفِ بتسجيل هدف الخلاص، بل قدم أدواراً دفاعية وهجومية متوازنة منحت خط الوسط تفوقاً ميدانياً صريحاً.