أكد مدافع المنتخب الإسباني باو كوبارسي جاهزية منتخب بلاده لمواجهة المنتخب السعودي مساء غدٍ (الأحد)، على ملعب مرسيدس بنز في أتلانتا، ضمن الجولة الثانية من منافسات كأس العالم 2026، مشيراً إلى أن اللاعبين يتطلعون لتقديم مستوى أفضل وتحقيق نتيجة إيجابية بعد التعادل في المباراة الأولى.



وأوضح كوبارسي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، أن المنتخب الإسباني لا يزال يثق بقدراته رغم عدم ظهوره بالشكل المأمول في اللقاء الافتتاحي، مؤكداً أن المجموعة تركز بشكل كامل على مواجهة السعودية.



وقال: «شعرنا ببعض الإحباط بسبب نتيجة المباراة الأولى، لكننا مقتنعون بقدرتنا على تغيير الأمور ونركز على أنفسنا ونعمل على تصحيح الأخطاء استعداداً للمباراة القادمة».



وأضاف: «لم نقدم الأداء الذي نطمح إليه في اللقاء السابق، لكننا ندخل مواجهة السعودية بطاقة كبيرة ورغبة في التقدم خطوة جديدة في البطولة».



وشدد مدافع إسبانيا على أهمية الحفاظ على الهدوء والثقة بالنفس في هذه المرحلة، مؤكداً أنه وزملاءه يحترمون منافسهم المنتخب السعودي ويتعامل بجدية مع جميع مبارياته في كأس العالم.



يشار إلى أن بعثة المنتخب الإسباني وصلت اليوم (السبت) إلى مدينة أتلانتا، حيث خاض اللاعبون حصتهم التدريبية الأخيرة استعداداً للمواجهة المرتقبة أمام المنتخب السعودي في المونديال.