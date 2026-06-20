حقق منتخب باراغواي فوزاً ثميناً على نظيره التركي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات المجموعة الرابعة من كأس العالم 2026، ليحافظ على حظوظه في التأهل إلى دور الـ 32، فيما ودّع المنتخب التركي البطولة رسمياً بعد تلقيه الخسارة الثانية توالياً.



وحسم منتخب باراغواي المواجهة بفضل هدف مبكر سجله لاعب الوسط ماتياس غلارزا بعد 64 ثانية فقط من انطلاق اللقاء، إثر تسديدة أرضية قوية استقرت في شباك الحارس التركي.



وأصبح هدف غلارزا الأسرع في النسخة الحالية من البطولة، متجاوزاً الرقم السابق الذي سجله المغربي إسماعيل صيباري بعد 71 ثانية في مواجهة اسكتلندا.



وبهذه النتيجة، ضمنت الولايات المتحدة صدارة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط من انتصارين متتاليين على باراغواي وأستراليا، لتؤمن تأهلها إلى الدور المقبل، فيما ستتحدد هوية المتأهل الثاني خلال الجولة الأخيرة من المنافسات.