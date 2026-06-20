لم تعد كرة القدم مجرد أداة يتنافس عليها اللاعبون داخل المستطيل الأخضر، بل أصبحت قطعة تقنية متطورة تُشحن بالكهرباء قبل انطلاق المباريات، لتدخل اللعبة مرحلة جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والبيانات الفورية في دعم القرارات التحكيمية.

القيمة الحقيقية للشحن لا تكمن في تشغيل الكرة فحسب، بل في تشغيل منظومة إلكترونية متطورة داخلها، حيث يسجل المستشعر الداخلي ما يصل إلى 500 قراءة في الثانية لقياس سرعة الكرة واتجاهها وتسارعها ودورانها، والأهم من ذلك تحديد لحظة ملامسة أي لاعب للكرة بدقة زمنية فائقة. ويبلغ وزن الوحدة الإلكترونية داخل الكرة 14 غراماً فقط، وهي مثبتة بطريقة تضمن عدم التأثير على توازن الكرة أو مسارها.

6 ساعات من الطاقة

وفي كأس العالم 2026، تم تقديم الكرة الرسمية (TRIONDA) المزودة ببطارية قابلة لإعادة الشحن لاسلكياً ومستشعر حركة إلكتروني عالي الدقة، لتصبح الكرة نفسها جزءاً من منظومة التحكيم الذكية. وتستغرق عملية شحن الكرة نحو 90 دقيقة، بينما تكفيها الشحنة الواحدة للعمل لمدة تصل إلى ست ساعات متواصلة؛ وهي مدة تتجاوز زمن المباراة حتى في حال امتدادها إلى الأشواط الإضافية وركلات الترجيح، كما تعتمد على نظام سكون ذكي يحافظ على الطاقة عند عدم الاستخدام.

كشف التسلل

وتُرسل هذه البيانات فورياً إلى منظومة حكم الفيديو المساعد (VAR)، لتندمج مع بيانات كاميرات التتبع والذكاء الاصطناعي، ما يتيح تحديد لحظة التمرير بدقة عالية جداً، وهي النقطة الأساسية في تقنية التسلل شبه الآلي (SAOT). وتهدف الفيفا من خلال هذه المنظومة إلى تقليل زمن اتخاذ قرار التسلل إلى أقل من 25 ثانية.

وقبل إدخال هذه التقنية، كان تحديد لحظة لعب الكرة يعتمد على الكاميرات فقط، وهو ما قد يترك هامشاً زمنياً بسيطاً ينعكس على قرارات التسلل في الحالات المتقاربة. أما اليوم، فإن الكرة نفسها أصبحت شاهداً إلكترونياً ينقل لحظة اللمس بدقة تصل إلى أجزاء من الثانية، الأمر الذي يمنح الحكام بيانات أكثر موثوقية وعدالة.

منصة بيانات

ولا تقتصر مهمة المستشعر على دعم قرارات التسلل، بل يساعد أيضاً في رصد لمسات اليد والانحرافات الطفيفة ومسار الكرة وسرعتها، ما يسهم في تسريع مراجعات (VAR) وتقليل الجدل التحكيمي ورفع دقة القرارات.

وتحمل (TRIONDA) أيضاً بصمة بصرية خاصة، إذ صُممت من أربعة ألواح فقط لأول مرة في تاريخ كرات المونديال، وتضم رموز الدول الثلاث المستضيفة: نجمة للولايات المتحدة، ورقة قيقب لكندا، ونسر للمكسيك. كما طُرحت بعدة نسخ تجارية بأسعار متفاوتة، تبدأ من النسخة الرسمية التي تتراوح بين 170 و180 دولاراً، وصولاً إلى نسخ Competition وLeague وMini.

ويمثل هذا التطور نقلة نوعية في تاريخ كرة القدم، حيث لم تعد الكاميرات وحدها مصدر الحقيقة، بل أصبحت الكرة جزءاً من شبكة رقمية متكاملة تضم مستشعرات إلكترونية وكاميرات تتبُّع وأنظمة ذكاء اصطناعي تعمل في الوقت الحقيقي. وهكذا، لم تعد عبارة «كرة القدم تُشحن كهربائياً» مجرد عنوان جذاب، بل حقيقة تقنية تجسد التحول الذي تعيشه اللعبة الأكثر شعبية في العالم، حيث أصبحت الكرة جهازاً ذكياً يعمل بالبطارية، ويدعم الحكام، ويشارك في كشف التسلل، ويسهم في صناعة قرارات أكثر دقة وعدالة داخل الملاعب.