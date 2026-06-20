أكد الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو أن نادي برشلونة توصل إلى اتفاق لضم الجناح الأيسر الإكوادوري الشاب خوسيه كايسيدو، قادماً من نادي ليغا دي كيتو، على سبيل الإعارة مع خيار الشراء النهائي.

تفاصيل الصفقة

وأوضح رومانو عبر حسابه على منصة «إكس»، أن برشلونة أتم اتفاقه على ضم اللاعب المولود عام 2007 خوسيه كايسيدو، على سبيل الإعارة مع خيار شراء مقابل رسوم تُقدَّر بنحو 2.5 مليون يورو.

وأضاف الصحفي الموثوق أن اللاعب الشاب سيشارك مع الفريق الرديف لبرشلونة لاكتساب مزيد من الخبرة.

غوردون أولى صفقات برشلونة

وكان نادي برشلونة قد أعلن الشهر الماضي أولى صفقاته الصيفية، بالتعاقد مع الجناح الأيسر الإنجليزي أنتوني غوردون قادماً من نيوكاسل يونايتد، في صفقة بلغت قيمتها نحو 70 مليون جنيه إسترليني.