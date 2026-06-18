فرض منتخب جنوب أفريقيا التعادل الإيجابي 1-1 على نظيره التشيكي، في المواجهة التي جمعتهما مساء الخميس على ملعب أتلانتا ستاديوم بولاية جورجيا الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم 2026.



وبدأ المنتخب التشيكي المباراة بقوة، ونجح في افتتاح التسجيل مبكرًا عبر ميشال ساديليك في الدقيقة السادسة، ليمنح منتخب بلاده أفضلية مبكرة. وكاد منتخب جنوب أفريقيا أن يعيد المباراة إلى نقطة البداية قبل نهاية الشوط الأول، لكن محاولاته لم تكلل بالنجاح.



وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب التشيكي ضغطه بحثًا عن هدف ثانٍ، وكاد لوكاس سيرف أن يعزز التقدم في الدقيقة 47، إلا أن الحارس الجنوب أفريقي رونوين ويليامز تألق في التصدي للمحاولة.



ومع اقتراب المباراة من نهايتها، تحصل منتخب جنوب أفريقيا على ركلة جزاء، انبرى لها تيبوهو موكوينا بنجاح في الدقيقة 83، مسجلًا هدف التعادل الذي أعاد الأمل لمنتخب "بافانا بافانا".



وشهدت الدقائق الأخيرة تبادلًا للهجمات بين المنتخبين دون تغيير في النتيجة، ليطلق الحكم صافرة النهاية معلنًا التعادل 1-1.



وبهذه النتيجة، حصد المنتخبان أول نقطة لهما في البطولة بعد خسارتهما في الجولة الافتتاحية، حيث كانت التشيك قد خسرت أمام كوريا الجنوبية بنتيجة 2-1، بينما سقطت جنوب أفريقيا أمام المكسيك بهدفين دون رد.