حذّر الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر، من أن العالم يخسر أكثر من 100 مليون برميل أسبوعياً مع استمرار إغلاق مضيق هرمز، مشيراً إلى أن السوق تفقد نحو 11 مليون برميل يومياً من السوائل النفطية بسبب الأزمة.

وأوضح أن تدفقات النفط عبر المضيق لا تتجاوز 10% من مستوياتها قبل حرب إيران، بينما تتعرض منظومة التكرير العالمية لضغوط شديدة.

فاقد عالمي كبير

وقال الناصر إن الأزمة عطّلت وصول أكثر من 2.6 مليار برميل إلى قطاعات حيوية، فيما ساهم خط أنابيب شرق–غرب السعودي والمخزونات العالمية في خفض صافي الفاقد إلى نحو 1.8 مليار برميل.

وأشار إلى أن واردات آسيا من الخام انخفضت بنحو ستة ملايين برميل يومياً في ذروة الأزمة، متوقعاً أن يستغرق تعويض المخزونات المستنزفة 18 شهراً بمعدل 2.1 مليون برميل يومياً «حتى إذا فُتح هرمز اليوم».

استمرار صادرات أرامكو

وأكد الناصر أن أرامكو ستواصل تصدير نحو خمسة ملايين برميل يومياً، وأن تهديدات البحر الأحمر لم تؤثر في أحجام صادراتها، موضحاً أن الشركة تعمل على خطط طوارئ مرتبطة بالبحر الأحمر وتدرس خيارات لتعزيز طاقتها التصديرية؛ تشمل توسعة خط أنابيب شرق–غرب والاستفادة من باب المندب وقناة السويس وخط سوميد ومضيق هرمز.

تأثير محدود للهجمات

وشدد رئيس أرامكو على عدم وجود تأثير تشغيلي أو مالي جوهري على الشركة من استهداف المنشآت في يوليو، مبيناً أن الهجمات قد تسبِّب انقطاعات، لكن أرامكو تستطيع استعادة عملياتها أسرع ست مرات من نظرائها في القطاع.

نتائج مالية تفوق التوقعات

وفي سياق النتائج المالية، حققت أرامكو أرباحاً فاقت التوقعات بارتفاعها بنحو 42% على أساس سنوي في الربع الثاني إلى 121.5 مليار ريال، مقابل متوسط توقعات محللي (بلومبيرغ) البالغ 115 مليار ريال.

وأوضحت الشركة أن ارتفاع الربح الصافي جاء مدفوعاً بارتفاع الإيرادات والدخل الآخر المتعلق بالمبيعات، فيما نمت الإيرادات بنسبة 19% إلى 450.77 مليار ريال بدعم ارتفاع أسعار المنتجات المكررة والكيميائية والنفط الخام.