أبرز نتائج الشركة:

•ارتفعت إيرادات الشركة في الربع الثاني من عام 2026م بنسبة 4.3% لتصل إلى 1,107.90 مليون ريال سعودي، مقارنةً بـ 1,062.43 مليون ريال سعودي في الربع المماثل من العام السابق، بزيادة قدرها 45.46 مليون ريال سعودي

•ارتفاع أعداد المراجعين في مختلف القطاعات الجغرافية للمجموعة ليتخطى الإجمالي المليون مراجعة في الربع الثاني من العام 2026م

•إيرادات مستشفيي دله الخبر ودله الأحساء ترتفع بنسبة 22.5% في الربع الثاني من عام 2026م مقارنةً بالربع المماثل

•صافي الربح العائد للمساهمين ينخفض بواقع 24 مليون ريال سعودي متأثراً بأحداث غير متكررة بقيمة 27.8 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من العام 2025م والربع الحالي

المهندس طارق القصبي: «استدامة النمو في أعداد المراجعين والإيرادات مؤشر إيجابي للمستقبل»

أعلنت دله الصحية عن نتائجها للفترة المنتهية في 30 يونيو 2026م، مسجلة نمواً ملحوظاً في إيراداتها وأعداد المراجعين في مختلف المناطق الجغرافية التي تخدمها. وجاء ذلك بدعم من تعزيز التشغيل للمرافق القائمة والاستحواذات الجديدة وتنامي الطلب على خدمات الرعاية الصحية النوعية.

نتائج الربع الثاني من العام 2026م

ارتفعت إيرادات المجموعة في الربع الثاني من عام 2026م بنسبة 4.3% لتصل إلى 1,107.90 مليون ريال سعودي، مقارنةً بـ 1,062.43 مليون ريال سعودي في الربع المماثل من العام السابق، بزيادة قدرها 45.46 مليون ريال سعودي. وجاء النمو مدعوماً بزيادة أعداد زيارات مراجعي مستشفيات ومراكز المجموعة، حيث ارتفعت أعداد الزيارات بنسبة 8.9% لتصل إلى 1,037 ألف زيارة، مقارنةً بـ 953 ألف زيارة في الربع المماثل من العام السابق، بزيادة قدرها نحو 85 ألف زيارة.

وجاءت الزيادة في الزيارات في مختلف القطاعات الجغرافية للمجموعة، حيث ساهمت المنطقة الوسطى بنسبة 60.1% من إجمالي النمو في عدد زيارات المجموعة، بينما ساهمت المنطقة الشرقية بنسبة 30.3%، والمنطقة الغربية بنسبة 9.6%. كما استفادت الإيرادات من تنويع الخدمات الطبية المقدمة، إلى جانب النمو في الخدمات التخصصية.

وفيما يخص الاستحواذات الجديدة، فقد حقق مستشفيا دله الخبر ودله الأحساء نمواً في إيراداتهما بنسبة 22.5% في الربع الثاني من عام 2026م مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق.

وانخفض صافي الربح العائد لمساهمي الشركة في الربع الثاني من عام 2026م بنسبة 19.5% ليصل إلى 100.01 مليون ريال سعودي مقارنةً بـ 124.26 مليون ريال سعودي في الربع المماثل من العام السابق، بانخفاض قدره 24.25 مليون ريال سعودي. وبعد استبعاد الأحداث غير المتكررة فقد ارتفع صافي الربح العائد لمساهمي الشركة في الربع الثاني من عام 2026م بنسبة 3.2% ليصل إلى 115.34 مليون ريال سعودي مقارنةً بـ 111.76 مليون ريال سعودي في الربع المماثل من العام السابق، بارتفاع قدره 3.58 مليون ريال سعودي.

كما انخفض ربح السهم في الربع الحالي ليبلغ 0.99 ريال سعودي للسهم مقارنةً بـ 1.23 ريال سعودي للسهم في الربع المماثل من العام السابق. وبعد استبعاد الأحداث غير المتكررة فقد ارتفع ربح السهم في الربع الثاني من عام 2026م بنسبة 3.5% ليصل إلى 1.14 ريال سعودي للسهم مقارنةً بـ 1.10 ريال سعودي للسهم في الربع المماثل من العام السابق، بارتفاع قدره 0.04 ريال سعودي للسهم.

وفيما يخص البنود غير المتكررة، فقد تضمنت نتائج الربع الثاني من عام 2025م عكس مخصصات زكوية بقيمة 12.5 مليون ريال سعودي بعد إقفال سنوات الفحص الزكوي حتى عام 2023م، بينما تكبد الربع الثاني من عام 2026م تكاليف تشغيل مستشفى منى للطوارئ بمكة المكرمة خلال موسم الحج بقيمة 15.3 مليون ريال سعودي، ما يعني أن البنود الغير متكررة أثرت بمبلغ 27.8 مليون ريال سعودي في تغير صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.

النتائج النصف سنوية

ارتفعت إيرادات الشركة في النصف الأول من عام 2026م بنسبة 11.9% لتصل إلى 2,121.16 مليون ريال سعودي، مقارنةً بـ 1,895.19 مليون ريال سعودي للفترة المماثلة من عام 2025م، بزيادة قدرها 225.97 مليون ريال سعودي. وجاء النمو مدعوماً بزيادة أعداد زيارات مراجعي مستشفيات ومراكز المجموعة، حيث ارتفعت أعداد الزيارات للمجموعة بنسبة 17.2% لتصل إلى 1,976 ألف زيارة، مقارنةً بـ 1,686 ألف زيارة في الفترة المماثلة من العام السابق، بزيادة قدرها نحو 290 ألف زيارة.

وجاءت الزيادة في الزيارات في مختلف القطاعات الجغرافية للمجموعة، ومثلت المنطقة الوسطى نسبة 21.8% من إجمالي النمو في عدد زيارات المجموعة، بينما مثلت المنطقة الشرقية نسبة 73.8%، والمنطقة الغربية نسبة 4.4%. كما استفادت الإيرادات من تنوّع الخدمات الطبية المقدمة، إلى جانب النمو في الخدمات التخصصية.

وفيما يخص الاستحواذات الجديدة، فقد حقق مستشفيا دله الخبر ودله الأحساء نمواً في إيراداتهما بنسبة 112.2% خلال الفترة الحالية من عام 2026م مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق، مع العلم أن إيرادات المستشفيين في الفترة المماثلة من العام السابق مضمنة في إيرادات شركة دله الصحية اعتباراً من تاريخ 23 مارس 2025م.

وانخفض صافي الربح العائد لمساهمي الشركة للفترة من عام 2026م بنسبة 34.1% ليصل إلى 184.53 مليون ريال سعودي مقارنةً بـ 279.82 مليون ريال سعودي في الفترة المماثلة، بانخفاض قدره 95.29 مليون ريال سعودي. وبعد استبعاد الأحداث غير المتكررة فقد انخفض صافي الربح العائد لمساهمي الشركة للفترة من عام 2026م بنسبة 7.4% ليصل إلى 199.86 مليون ريال سعودي مقارنةً بـ 215.89 مليون ريال سعودي في الفترة المماثلة، وبانخفاض قدره 16.02 مليون ريال سعودي. وانخفض ربح السهم للفترة الحالية ليبلغ 1.83 ريال سعودي للسهم مقارنةً بـ 2.81 ريال سعودي للسهم في الفترة المماثلة من العام السابق. وبعد استبعاد الأحداث غير المتكررة، فقد انخفض ربح السهم للفترة من عام 2026م بنسبة 8.9% ليصل إلى 1.98 ريال سعودي للسهم مقارنةً بـ 2.17 ريال سعودي للسهم في الفترة المماثلة من العام السابق، بانخفاض قدره 0.19 ريال سعودي للسهم.

وفيما يخص البنود غير المتكررة، فقد تضمنت الفترة من عام 2025م عكس مخصصات زكوية بقيمة 12.5 مليون ريال سعودي بعد إقفال سنوات الفحص الزكوي حتى عام 2023م، كما تضمنت تسجيل مكاسب نتيجة مساهمة في صندوق عقاري بقيمة 51.4 مليون ريال سعودي، بينما تكبدت الفترة من عام 2026م تكاليف تشغيل مستشفى منى للطوارئ خلال موسم الحج بقيمة 15.3 مليون ريال سعودي، ما يعني أن البنود الغير متكررة أثرت بمبلغ 79.2 مليون ريال سعودي في تغير صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.

هذا، وتمكنت الشركة من تحقيق نمو في إيرادات الفترة من عام 2026م مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق، بدعم من الأداء التشغيلي، مما انعكس على ارتفاع إجمالي الربح بمقدار 47.95 مليون ريال سعودي. وفي المقابل، ارتفعت تكاليف التشغيل للمجموعة، بعد استبعاد التكاليف غير المتكررة، بقيمة 44.5 مليون ريال سعودي، (أغلبها تعود إلى تجميع تكاليف مستشفى دله الخبر ومستشفى دله الأحساء في القوائم المالية للمجموعة بداية من 23 مارس 2025م). وارتفعت تكاليف التمويل بقيمة 24.06 مليون ريال سعودي بالخصوص نتيجة تجميع تكاليف التمويل لمستشفى دله الخبر ومستشفى دله الأحساء في القوائم المالية للمجموعة، ونتيجة أعباء تمويل خطة استحواذات المجموعة. وتجدر الإشارة إلى أن الشركة ستستخدم غالبيةمتحصلات صفقة بيع حصتها في شركة الدكتور محمد راشد الفقيه (شركة زميلة) والتي استلمت منها 466.7 مليون ريال سعودي خلال شهر يوليو 2026م في تخفيض أعباء التمويل القائمة، مما سينعكس أثره إيجابياً على القوائم المالية للفترات القادمة.

وارتفع صافي الربح قبل تكاليف التمويل والزكاة والإطفاء والاستهلاك، المعدل بأثر الأحداث غير المتكررة، للفترة من عام 2026م بنسبة 5.02% ليصل إلى 430.7 مليون ريال سعودي مقارنةً بـ 410.1 مليون ريال سعودي في الفترة المماثلة من العام السابق، بزيادة قدرها 20.6 مليون ريال سعودي.

تعليق رئيس مجلس الإدارة والنظرة المستقبلية

صرّح م. طارق القصبي، رئيس مجلس إدارة شركة دله للخدمات الصحية بأن الشركة تتقدم بخطى ثابتة مدعومة بإستراتيجية مرسومة للنمو والتوسع، الأمر الذي ينعكس جلياً في النمو المتواصل للإيرادات والنمو في أعداد المراجعين إلى أكثر من مليون مراجع في الربع. وأشار القصبي إلى أن المجموعة تواصل عملها على تعزيز القيمة للمساهمين سواءً من حيث تحسين كفاءة التشغيل أو المشاريع التوسعية، فضلاً عن زيادة التخصصات واستيفاء أعلى المعايير العالمية في جودة خدمات الرعاية وسلامة المراجعين.

وتوقع المهندس القصبي بأن تشهد الفترة المقبلة نمواً مستداماً بدفع من تنامي ثقة المراجعين وارتفاع الطلب على خدمات الرعاية النوعية في مختلف التخصصات، فضلاً عن التأثير الإيجابي لتخفيض الديون باستخدام متحصلات صفقة بيع حصة دله الصحية في شركة الدكتور محمد راشد الفقيه. وأكد بأن أداء مرافق الشركة مبشّر وأن قدرة الشركة على استقطاب أفضل الكفاءات والشراكات الطبية يواصل تعزيز مكانة دله الصحية كعلامة معروفة بالموثوقية ومعيار للتميّز في جودة الرعاية.

يذكر بأن مجموعة دله الصحية مدرجة في السوق الرئيسية لتداول السعودية (تحت الرمز: 4004، ورقم التعريف الدولي: SA135G51UI10)، وهي إحدى الشركات الرائدة والمتخصصة في تقديم خدمات الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية.