

تواصل أحذية Mesh Flats ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز صيحات الموضة في عام 2026، إذ تجمع بين التصميم الخفيف والطابع الأنثوي العصري. وتمتاز بقماشها الشبكي شبه الشفاف الذي يمنح القدم تهوية وراحة، مع مظهر أنيق يناسب الإطلالات اليومية وإطلالات العمل والسفر.

وانتشرت هذه الأحذية بشكل واسع في عروض الأزياء وإطلالات النجمات والمؤثرات، لتصبح من أكثر التصاميم تداولاً على منصات التواصل الاجتماعي. كما تتوفر بتصاميم متنوعة، منها الباليه المسطح وMary Jane المزود بحزام علوي، وبألوان كلاسيكية مثل الأسود والبيج والأبيض، إلى جانب ألوان جريئة تناسب مختلف الأذواق.

ويرى خبراء الموضة أن نجاح Mesh Flats يعود إلى سهولة تنسيقها مع الفساتين الصيفية، والجينز الواسع، والسراويل الكتانية، والتنانير، ما يجعلها خياراً عملياً يجمع بين الراحة والأناقة. وتشير التوقعات إلى استمرار حضورها خلال موسم خريف 2026، مع ظهور خامات جديدة وتفاصيل مثل التطريز والكريستالات لإضفاء لمسة أكثر فخامة على التصميم.