لم يعد الفليب فلوب (Flip-Flops) أو الشبشب المطاطي قطعة مخصصة للشواطئ والمسابح فقط، بل أصبح جزءًا من صيحات الموضة العالمية، بعدما أعادت دور أزياء كبرى تقديمه بتصاميم فاخرة، وظهر في إطلالات عدد من المشاهير والمؤثرين خلال السنوات الأخيرة. إلا أن انتشاره الواسع يثير تساؤلًا مهمًا: هل يمكن ارتداؤه في أي وقت وأي مكان؟

يرى خبراء الموضة أن الفليب فلوب يعد خيارًا مثاليًا للأجواء الحارة، والإجازات، والمنتجعات، والشواطئ، والمشاوير السريعة، بفضل تصميمه الخفيف وسهولة ارتدائه. كما أصبح يُنسق مع الفساتين الصيفية، والسراويل الواسعة، وحتى البدلات الكاجوال، ليمنح الإطلالة طابعًا مريحًا وعصريًا.

لكن رغم ذلك، لا يناسب الفليب فلوب جميع المناسبات. ففي بيئات العمل الرسمية، والاجتماعات، والمناسبات الاجتماعية الراقية، أو المطاعم التي تفرض قواعد لباس محددة، قد يُنظر إليه على أنه غير ملائم، إذ تظل الأحذية المغلقة أو الصنادل الجلدية الأنيقة الخيار الأكثر احترافية.

ومن الناحية الصحية، ينصح اختصاصيو القدم بعدم ارتداء الفليب فلوب لساعات طويلة أو أثناء المشي لمسافات كبيرة، لأنه غالبًا لا يوفر دعمًا كافيًا لقوس القدم أو الكاحل، وقد يزيد من الشعور بالإجهاد أو الألم لدى بعض الأشخاص، خاصة إذا كان مصنوعًا من خامات رقيقة. لذلك يُفضل استخدامه لفترات قصيرة، واختيار أنواع ذات نعل أكثر سماكة ودعمًا عند الحاجة إلى ارتدائه لفترة أطول.

ويؤكد خبراء الإتيكيت أن اختيار الحذاء يجب أن يرتبط بطبيعة المكان والمناسبة. فبينما أصبح الفليب فلوب مقبولًا في العديد من الإطلالات اليومية العصرية، فإنه لا يزال يُعد خيارًا غير مناسب في بعض البيئات المهنية أو الرسمية، حيث تعكس الأحذية جزءًا من الانطباع الأول والالتزام بقواعد المظهر.