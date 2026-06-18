أمي يا نبع الحنان.. قد تكون تلك الجملة التي أثرت على كافة الملايين من عشاق كرة القدم، التي تثبت لنا يوماً بعد يوم بأنها ليس مجرد لعبة أو يقوم اللاعبون بركلها، بل تحمل رسالة أمان وحنان تجاه العالم أجمع.



بالأمس وخلال مواجهة إسبانيا خرج لنا حارس منتخب الرأس الأخضر فوزينيا الذي بكى في تصريح فضائي لعدم تواجد والدته في المدرجات ومساندة ابنها، من قلب الحدث خلال المواجهة التي انتهت بالتعادل السلبي.



ما استعدى معه تفاعل الجميع ووصل عدد مشاهدات حسابه إلى قرابة ستة ملايين عبر صفحته في "الانستغرام"، على إثر ذلك أعلن زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي حكيم جيفريز عن منح والدة حارس مرمى منتخب الرأس الأخضر المتألق فوزينيا تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، لتتمكن من حضور مباراة ابنها القادمة في كأس العالم 2026 ضد منتخب أوروغواي.



وكان فوزينيا قد تأثر بشدة عقب نهاية المباراة وظهر باكياً، بسبب عدم تمكن والدته من السفر لمتابعة تألقه من المدرجات، وقال في تصريحات: أمي لم تتمكن من الحضور بسبب التأشيرة والتكاليف، وكنت أتمنى أن تكون هنا.



وأوضح جيفريز أنه تواصل مباشرة مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، مطالباً وزارة الخارجية ببذل كل ما في وسعها لتسهيل إجراءات سفر والدة اللاعب، مؤكداً أنه تم الإعفاء من الرسوم، وأن الترتيبات جارية لوصولها في الوقت المناسب قبل مواجهة منتخب أوروغواي لكرة القدم في ميامي يوم الأحد القادم.



وأثارت القصة تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب جيفريز: لا ينبغي لأي أم أن تفوّت فرصة رؤية ابنها يصنع التاريخ.