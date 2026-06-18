كشفت شبكة إذاعة مونت كارلو الفرنسية عبر صحفيها الموثوق «فابريس هاوكينس» أن مدرب منتخب البرتغال «روبرتو مارتينيز»، دخل في مفاوضات مع نادي النصر السعودي قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026.



المحادثات بين إدارة «العالمي» والمدرب الإسباني بدأت مبكراً، في خطوة تعكس رغبة النصر بتعزيز مشروعه الرياضي بمدرب عالمي يقود المرحلة القادمة، المفاوضات تأتي بالتزامن مع اقتراب نهاية عقد مارتينيز مع الاتحاد البرتغالي لكرة القدم بعد المونديال.



العامل الحاسم في الصفقة؟ وجود مواطنه وقائد المنتخب البرتغالي «كريستيانو رونالدو» في صفوف النصر، الثنائية التي جمعت بينهما في «سيليساو» قد تتكرر في دوري روشن، خصوصا أن «مارتينيز» يعرف كيف يتعامل مع «الدون» ويستخرج أفضل ما لديه.



حتى الآن لم يصدر أي تعليق رسمي من النصر أو «مارتينيز»، لكن تأكيد «هاوكينس» وهو من المصادر الموثوقة في السوق الأوروبية.