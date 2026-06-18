كرّم المنتخب الفرنسي قائده كيليان مبابي بعد أن أصبح الهداف التاريخي لـ«الديوك» برصيد 58 هدفاً، متجاوزاً الرقم السابق لأوليفييه جيرو، وذلك عقب تسجيله ثنائية حاسمة في شباك السنغال ضمن الجولة الافتتاحية لدور المجموعات في كأس العالم 2026



وصل مبابي إلى 58 هدفاً دولياً في 99 مباراة فقط، متخطياً أساطير فرنسا مثل جيرو (57)، وتييري هنري (51)، وأنطوان غريزمان (44).



وواصل مبابي توهجه في المونديال إذ رفع رصيده إلى 14 هدفاً في كأس العالم، معادلاً رقم الألماني غيرد مولر، وبحاجة إلى تسجيل 3 أهداف لاعتلاء قمة الهداف التاريخي لكأس العالم.



وقبل مواجهة أذربيجان في تصفيات كأس العالم FIFA 2026™، سُئل كيليان مبابي عن إمكانية تحطيم الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف بقميص منتخب فرنسا، والمسجل باسم أوليفييه جيرو منذ كأس العالم قطر 2022. ورد المهاجم الفرنسي حينها قائلاً: «أعتقد أنني سأتجاوزه. متى؟ لا أعرف، ولا أفكر في الأمر كثيرًا. سيحدث ذلك بشكل طبيعي، وسأكون سعيدًا حينها، ثم سأركز على ما هو أهم».



ورغم تأكيده في ذلك الوقت أن تركيزه كان منصبًا على ضمان التأهل إلى كأس العالم، وهو ما تحقق بعد جولتين، فإن مبابي بات اليوم يحتفل بإنجازٍ طال انتظاره، بعدما أصبح الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا، رغم أنه لم يصل بعد إلى حاجز 100 مباراة دولية، وذلك بعد تسجيله هدفين في شباك السنغال على أرضية نيويورك نيوجيرسي ستيديوم، ليعادل رقم جيرو، ثم يتجاوزه بالوصول إلى الهدف رقم 58.



ويزداد هذا الإنجاز أهمية عند النظر إلى عدد المباريات التي احتاجها لتحقيقه، إذ بلغ هذا الرقم في 99 مباراة دولية فقط، مقابل 129 مباراة احتاجها أوليفييه جيرو للوصول إلى الرصيد ذاته. وللمقارنة، فإن كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، اللذين يتصدران قائمة الهدافين الدوليين عبر التاريخ، بلغا حاجز 57 هدفًا دوليًا بعد 126 و116 مباراة على التوالي.



وقد افتتح مبابي سجله التهديفي مع المنتخب الفرنسي في 31 أغسطس 2017، عندما سجل في الوقت بدل الضائع خلال الفوز 4-0 على هولندا في ملعب فرنسا. ومنذ ذلك الحين، واصل مهاجم ريال مدريد هز الشباك في مختلف المسابقات الدولية الكبرى. وتتضمن حصيلته هدفًا في انتصار فرنسا على كرواتيا في نهائي كأس العالم 2018، إلى جانب ثلاثيته الشهيرة في نهائي نسخة 2022 أمام الأرجنتين، في مباراة تاريخية انتهت بخسارة الديوك بركلات الترجيح.



وبعد أن أصبح الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان برصيد 256 هدفًا في 308 مباريات بمختلف المسابقات، بات كيليان مبابي يحمل الرقم القياسي أيضًا مع منتخب فرنسا، فيما يطمح بالوصول لنهائي كأس العالم للمرة الثالثة، مع محاولة تحقيق اللقب للمرة الثانية في تاريخه، حيث قال بعد المباراة في تصريحٍ مقتضب: «ألعب لأترك بصمتي في تاريخ بلادي، ولأقود فريقي إلى النهائي والتتويج بكأس العالم. أما كل ما عدا ذلك، فسيكون مجرد جزء من شخصيتي ومسيرتي».