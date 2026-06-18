استهل المنتخب الإنجليزي مشواره في كأس العالم 2026 بأفضل طريقة ممكنة، بعدما حقق فوزاً مثيراً على نظيره الكرواتي بنتيجة 4-2، في المواجهة التي جمعتهما أمس (الأربعاء) ضمن منافسات دور المجموعات.



وفرض منتخب إنجلترا أفضليته مبكراً، عندما افتتح القائد هاري كين التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة 12، قبل أن تنجح كرواتيا في العودة إلى أجواء اللقاء بإدراك التعادل عند الدقيقة 36.



ولم يتأخر رد المنتخب الإنجليزي، إذ عاد كين ليمنح منتخب بلاده التقدم مجدداً بهدف ثانٍ، لكن المنتخب الكرواتي رفض الاستسلام وأدرك التعادل مرة أخرى قبل نهاية الشوط الأول، لينتهي النصف الأول من المباراة بالتعادل 2-2.



ومع انطلاق الشوط الثاني، أظهر منتخب «الأسود الثلاثة» شخصية البطل، ورفع من وتيرة ضغطه الهجومي، ليترجم جود بيلينغهام التفوق الإنجليزي إلى هدف ثالث أعاد الأفضلية لمنتخب بلاده.



وفي الوقت الذي عجزت كرواتيا عن مجاراة الإيقاع الإنجليزي، واصل الإنجليز سيطرتهم على مجريات اللعب، حتى نجح البديل ماركوس راشفورد في تسجيل الهدف الرابع عند الدقيقة 85، مؤكداً تفوق منتخب بلاده وحاسما نقاط المباراة الثلاث.



وبهذا الانتصار، وجه المنتخب الإنجليزي رسالة قوية إلى منافسيه في البطولة، مؤكداً جاهزيته للمنافسة على اللقب منذ الجولة الأولى.