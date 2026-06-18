عزز قائد إنجلترا هاري كين رقمه القياسي كأكثر لاعب تسجيلاً لركلات الجزاء في تاريخ كأس العالم، بعدما هز شباك كرواتيا بنجاح في مواجهة المنتخبين ضمن مونديال 2026.



ورفع كين رصيده إلى خمسة أهداف من ركلات الجزاء في نهائيات كأس العالم، منفرداً بصدارة القائمة التاريخية بفارق هدف كامل عن مجموعة الأساطير؛ ليونيل ميسي، إيزيبيو، غابرييل باتيستوتا، وروب رينسينبرينك - ولكل منهم 4 أهداف.



دقة كين المذهلة من نقطة الجزاء صنعت الفارق، ونسبة نجاحه في المونديال وصلت 100%، إذ سجل جميع ركلاته الخمس، رغم الضغط الجماهيري والنفسي في الأدوار الحاسمة.



القصة لم تنتهِ بعد، فمع استمرار مشوار «الأسود الثلاثة» في البطولة، يملك كين فرصة توسيع الفارق وتثبيت اسمه كأكثر لاعب استفاد من علامة الجزاء في تاريخ المونديال، برقم يعكس برود أعصابه وتركيزه في المواعيد الكبرى.



كين الآن لا يطارد الأهداف فقط، بل يطارد التاريخ، وكل ركلة جزاء جديدة تقربه أكثر من أن يصبح الاسم الذي لا يُنسى في سجلات الفيفا.