سجل منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية اسمه بأحرف من الذهب في سجلات كأس العالم، بعد التعادل الثمين والمثير أمام منتخب البرتغال بنتيجة هدف لمثله، في المواجهة التي أقيمت ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الـ11 لمونديال 2026،



ويعتبر هذا الهدف هو الهدف الكونغولي الأول في تاريخ مشاركاتهم بكأس العالم وأول نقطة لهم في هذا المحفل الكروي العالمي.



لم يكن هذا التعادل أمراً عادياً لمنتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية، الذي شارك في نهائيات كأس العالم لأول مرة منذ نسخة 1974 تحت اسم زائير، وخرج آنذاك من الدور الأول دون تسجيل أي هدف، فبعد 52 عاماً، تمكنت الكنغو من كسر هذه العقدة التاريخية وتسجيل أول هدف لهم في النهائيات العالمية والحصول على أول نقطة في تاريخ مشاركاتهم بالمونديال.