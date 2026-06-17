سلّط الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الضوء على الشارات الخاصة التي يرتديها عدد من أبرز نجوم اللعبة خلال مشاركتهم في كأس العالم 2026، في مبادرة تهدف إلى الاحتفاء بإنجازاتهم التاريخية في البطولة.



وظهر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بشارة مميزة تحمل كلمة «Legacy» (الإرث)، احتفالاً بمشاركته في نهائيات كأس العالم للمرة السادسة في مسيرته، في إنجاز غير مسبوق يعكس مكانته كأحد أعظم لاعبي كرة القدم عبر التاريخ.



كما ارتدى قائد المنتخب الفرنسي كيليان مبابي شارة خاصة تخليداً لتتويجه بجائزة الحذاء الذهبي في مونديال قطر 2022، بعدما أنهى البطولة هدافاً للمسابقة بأداء استثنائي لفت أنظار العالم.



بدوره، ظهر الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز بشارة تذكارية احتفاءً بفوزه بجائزة القفاز الذهبي في النسخة الماضية من كأس العالم، تقديراً لدوره البارز في تتويج منتخب بلاده باللقب.



وتأتي هذه الشارات ضمن جهود فيفا لإبراز الإنجازات الفردية للاعبين المشاركين في البطولة، ومنح الجماهير لمحة عن أبرز المحطات التي صنعت تاريخ نجوم المونديال.