في منظومة متقدمة، يدخل حكام مونديال 2026 مرحلةً جديدةً تجعل من الدقة والوضوح والسرعة عناصر أساسية في إدارة المباريات، وتمنح البطولة واحدة من أكثر التجارب التحكيمية تطوراً في تاريخ اللعبة.

يدخل حكام كأس العالم 2026 بأمريكا الشمالية (الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك) البطولة بأكثر منظومات التجهيز تقدماً في تاريخ كرة القدم؛ في خطوة تعكس التحول العميق الذي يشهده عالم (التحكيم)، حيث كشفت (فيفا) عن حزمة تقنية متكاملة تعيد تعريف دور الحكم، وتحوّله من عنصر بشري تقليدي إلى وحدة ميدانية عالية الدقة تعتمد على الذكاء التقني والاتصال الفوري.

طقم متطور

قدّمت شركة خاصة طقم Referee26 بتصميم يجمع بين الخفة والمرونة، مع نسيج Climacool+ الذي يطرد الحرارة ويمنح الحكم قدرة على التحرك السريع دون قيود. فالقميص مزود بجيوب مسطحة غير بارزة، فيما تأتي منطقة الإبطين بقماش مطاطي يسمح برفع الذراعين دون أي شدّ أو انكماش. أما الجوارب فتعتمد تقنية الضغط الطبي لدعم عضلات الساق خلال الجري لمسافات تتجاوز 10 كيلومترات في المباراة الواحدة.

ألوان متعددة

ولضمان عدم التداخل البصري مع أطقم المنتخبات، توفر الفيفا سبعة ألوان رسمية للحكام، من الأسود الكلاسيكي إلى الوردي الحصري المخصص للمباريات الكبرى، مع نظام رقمي يحدد اللون الأنسب لكل مباراة قبل انطلاقها.

معدات شخصية

يحمل الحكم في جيوبه دفتر الملاحظات المقاوم للمطر، والبطاقات الملونة، وقلم تسجيل سريع الجفاف، إضافة إلى بخاخ التلاشي المثبت على الخصر. كما يرتدي ساعتين؛ واحدة تقليدية لحساب الوقت، وأخرى متصلة بتقنية خط المرمى تهتز فور تجاوز الكرة للخط.

اتصال مباشر

تعتمد منظومة التواصل بين الحكام على سماعات لاسلكية مشفرة بتقنية Full-Duplex تضمن نقلاً فورياً للصوت بين حكم الساحة والمساعدين وغرفة الـVAR، مع عزل كامل لضوضاء الجماهير. كما تُستخدم كاميرا رأس دقيقة (Ref-Cam) لتسجيل اللقاء من منظور الحكم، ما يضيف بعداً تحليلياً جديداً للبث التلفزيوني.

حركة هندسية

يتحرك حكم الساحة وفق نظام القطر المرن الذي يضمن تغطية مثالية للملعب، بينما يلتزم الحكمان المساعدان بخط آخر مدافع لضبط التسلل. أما الحكم الرابع فيراقب المنطقة الفنية ويشرف على التبديلات ولوحة الوقت.

تنسيق دقيق

قبل كل مباراة، يجتمع مراقب اللقاء مع الحكام وممثلي الفريقين لاختيار الألوان النهائية، حيث تُمنح الأولوية لطقم الفريق المستضيف ثم الضيف، قبل تحديد لون الحكم بما يضمن تميّزه البصري الكامل داخل الملعب.