واصل المنتخب الوطني اليوم (الأربعاء) تدريباته في مدينة أوستن، استعداداً لمواجهة إسبانيا الأحد القادم، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم 2026.



وأجرى لاعبو «الأخضر» حصتهم التدريبية على ملعب «Q2» في أوستن، تحت إشراف المدير الفني جورجيوس دونيس، تركّزت على التمارين التكتيكية، أعقبها مران الاستحواذ على الكرة، قبل أن يطبّق اللاعبون مراناً في الجوانب الدفاعية من خلال مناورة فنية، واختُتمت الحصة التدريبية بمناورة على كامل مساحة الملعب.



وعلى صعيد متصل، اكتفى اللاعب محمد العويس بمواصلة برنامجه الاسترجاعي تحت إشراف الجهاز الطبي، فيما لم يشارك اللاعب عبدالرحمن الصانبي في الحصة التدريبية؛ بسبب شعوره بآلام في العضلة الخلفية للفخذ.



ويواصل «الأخضر» في تمام الـ12 من مساء غدٍ (الخميس) تدريباته على ملعب Q2، وستكون متاحة لوسائل الإعلام خلال أول ربع ساعة.