المنتخبات العربية في المونديال.. تعادلات مُشرفة وهزائم مؤلمة



بين تعادلات ثمينة وهزائم مؤلمة، أُسدل الستار على مشاركة المنتخبات العربية في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، المُقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وفي إنجاز غير مسبوق، تشارك ثمانية منتخبات عربية في كأس العالم 2026، وهي: السعودية، قطر، الأردن، مصر، المغرب، تونس، الجزائر، والعراق، لتحقق بذلك حضوراً تاريخياً في البطولة، متفوقة على الرقم القياسي الذي تحقق في مونديال 2022 بمشاركة أربعة منتخبات عربية.

الأخضر يحقق نقطة ثمينة

وافتتح الأخضر السعودي مشواره في بطولة كأس العالم 2026 بتحقيق نقطة ثمينة وأداء مميز أمام أوروغواي بهدف لمثله، ضمن منافسات المجموعة الثامنة من المونديال.

وفي المجموعة ذاتها، وقع المنتخب الإسباني في فخ التعادل السلبي مع الرأس الأخضر، ليحصد كل منتخب في المجموعة نقطة واحدة بعد خوض منافسات الجولة الأولى.

قطر تنتزع أول نقطة مونديالية

وفي المجموعة الثانية، حصد منتخب قطر أول نقطة مونديالية في مشاركته الثانية بالبطولة، بعدما خطف تعادلاً قاتلاً من نظيره السويسري بهدف لمثله.

وتساوت منتخبات المجموعة الثانية في عدد النقاط بعد خوض الجولة الأولى من المونديال المقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، إذ تعادل منتخب كندا مع البوسنة والهرسك بالنتيجة نفسها.

المغرب يُحرج البرازيل

وحقق منتخب المغرب انطلاقة رائعة في المونديال، بالتعادل مع البرازيل بهدف لمثله ضمن منافسات المجموعة الثالثة، فيما انتزع منتخب أسكتلندا فوزاً ثميناً على هايتي بهدف نظيف، ليخطف صدارة المجموعة الثالثة.

هزيمة مدوية لتونس

وتلقى المنتخب التونسي أكبر هزيمة لمنتخب عربي في الجولة الافتتاحية بمونديال 2026، بعد خسارته أمام السويد بخمسة أهداف مقابل هدف، ليتذيل المجموعة السادسة بدون رصيد، فيما يتصدر منتخب السويد الترتيب برصيد ثلاث نقاط، مقابل نقطة لكل من هولندا واليابان.

ودفعت الهزيمة الصادمة الاتحاد التونسي لكرة القدم إلى إقالة المدرب صبري لموشي من تدريب «نسور قرطاج»، وتعيين مدرب الأخضر السابق هيرفي رينارد خلفاً له.

مصر تفرض التعادل على بلجيكا

وفي المجموعة السابعة، تعادل منتخب مصر مع بلجيكا بنتيجة 1-1، في مباراة قدم فيها محمد صلاح ورفاقه أداءً مميزاً أمام الشياطين الحمر.

كما تعادل منتخب إيران مع نيوزيلندا ضمن منافسات المجموعة ذاتها بهدفين لمثلهما، ليحصد كل منتخب في المجموعة نقطة واحدة بعد خوض الجولة الافتتاحية.

العراق يخسر برباعية

بعد غياب 40 عاماً، عاد منتخب العراق للمشاركة في كأس العالم، لكن البداية لم تكن مثالية، إذ خسر «أسود الرافدين» أمام النرويج بأربعة أهداف مقابل هدف.

ويتصدر المنتخب النرويجي ترتيب المجموعة التاسعة برصيد 3 نقاط، متقدماً على فرنسا بفارق الأهداف، بينما يحتل السنغال والعراق المركزين الثالث والرابع على الترتيب دون نقاط.

بداية مٌحبطة للجزائر أمام الأرجنتين

وخسر المنتخب الجزائري أمام الأرجنتين بثلاثية نظيفة حملت توقيع نجم «التانغو» ليونيل ميسي، رغم البداية القوية للخضر وإلغاء هدف لهم في الدقائق الأولى.

الأردن يخسر أمام النمسا

وفي المجموعة العاشرة أيضاً، خسر منتخب الأردن أمام النمسا بثلاثة أهداف مقابل هدف، في أول ظهور للنشامى بكأس العالم.