واصل الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي كتابة التاريخ في كأس العالم، بعدما قاد منتخب بلاده لاكتساح الجزائر بثلاثية نظيفة في افتتاح مشواره بمونديال 2026، مسجلاً أهداف المباراة الثلاثة «هاتريك» في ليلة استثنائية حملت أكثر من رقم تاريخي.



ولم يكن الهاتريك مجرد مساهمة في انتصار الأرجنتين، بل منح ميسي إنجازاً شخصياً جديداً بعدما رفع رصيده إلى 16 هدفاً في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، معادلاً الرقم القياسي المسجل باسم الهداف الألماني ميروسلاف كلوزه كأكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في تاريخ البطولة.



وجاءت ثلاثية قائد الأرجنتين لتؤكد أنه ما زال قادراً على صناعة الفارق رغم اقترابه من عامه التاسع والثلاثين، حيث افتتح التسجيل بهدف رائع قبل أن يضيف هدفين آخرين، ليضع نفسه على بعد هدف واحد فقط من الانفراد بالرقم التاريخي في حال واصل التسجيل خلال بقية مباريات البطولة.



وبهذا الإنجاز، يدخل ميسي مرحلة جديدة من مطاردة الأرقام القياسية، في نسخة قد تكون الأخيرة له في كأس العالم، بينما بات العالم يترقب ما إذا كان النجم الأرجنتيني سينجح في تجاوز رقم كلوزه والانفراد بعرش هدافي المونديال عبر التاريخ. ‏<تم تعديل هذه الرسالة>