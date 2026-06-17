وقع وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل، مذكرة تفاهم مع الأمين الوطني للرياضة في جمهورية الأوروغواي الشرقية أليخاندرو بيريدا، في الولايات المتحدة الأمريكية، بحضور وزير الخارجية الأوروغوياني ماريو لوباتكين.



من جانبها أعلنت وزارة الرياضة بدء سريان نظام الرياضة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/121) وتاريخ 10/ 6/ 1447هـ، اعتباراً من (الخميس) 25 ذي الحجة 1447هـ، الموافق 11 يونيو 2026.



ويشكّل نظام الرياضة إطاراً تنظيمياً شاملاً للقطاع الرياضي في المملكة، كما يحدد الأدوار والمسؤوليات بهدف ترتيب الكيانات، وأوضاعها، والأفراد المشمولين بأحكامه، نحو تعزيز الحوكمة والارتقاء بالعمل المؤسسي، بما يسهم في تحقيق المستهدفات الرياضية، ومنها؛ زيادة نسبة ممارسة الرياضة، وتهيئة المرافق الخاصة بها لمختلف فئات المجتمع.



كما يسهم النظام بشكل مباشر في تحفيز الاستثمار بالقطاع مع مختلف القطاعات، وفي مختلف المعاملات الاستثمارية التجارية أو الرياضية، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على تنمية القطاع الرياضي وتطويره.



ويطبّق النظام على الكيانات الرياضية كاللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، والاتحادات الرياضية، والروابط والأندية الرياضية، شاملاً أعضاء مجلس إداراتها ومنسوبيها، إضافة إلى مركز التحكيم الرياضي واللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، وكذلك تنظيم الوضع النظامي العام للاعبين والمدربين.



كما يسري أيضاً على المعاملات المتصلة بالمنافسات والفعاليات الرياضية لمختلف الرياضات في المملكة، علاوة على المنشآت الرياضية ومرتاديها، إضافة إلى المراكز والمعاهد والأكاديميات الرياضية، وتنظيم آليات الترخيص والحصول على الترخيص المهني واعتماد البرامج التدريبية والمهنية الرياضية.