واصل كيليان مبابي كتابة التاريخ مع منتخب الديوك الفرنسية، بعدما أصبح الهداف التاريخي لفرنسا متجاوزاً رقم أوليفييه جيرو، ليضع اسمه في صدارة قائمة الهدافين بفارق أهداف حاسمة، إذ رفع رصيده إلى 14 هدفاً في نهائيات كأس العالم، ليتقدم إلى المركز الثالث في قائمة الهدافين التاريخيين للبطولة الأغلى على مستوى المنتخبات، معادلاً رقم الأسطورة الألمانية غيرد مولر.



ويؤكد هذا الإنجاز الاستثنائي حجم التأثير الذي يقدمه مبابي منذ ظهوره الأول في المونديال، إذ نجح خلال فترة قصيرة في الوصول إلى أرقام احتاج كثير من أساطير اللعبة إلى سنوات طويلة لتحقيقها. وبات النجم الفرنسي على بُعد هدف واحد فقط من معادلة رقم البرازيلي رونالدو صاحب الـ15 هدفاً، فيما يفصله هدفان عن الهداف التاريخي لكأس العالم، الألماني ميروسلاف كلوزه، الذي يتصدر القائمة برصيد 16 هدفاً.



ويُعد وصول مبابي إلى هذا الرقم إنجازاً استثنائياً بالنظر إلى عمره وعدد مشاركاته المحدود مقارنةً بالأساطير الذين سبقوه في القائمة، ما يعكس قدراته التهديفية الكبيرة وحضوره المؤثر في أكبر المحافل الكروية.



ومع استمرار مشواره الدولي وتألقه اللافت في البطولات الكبرى، تبدو الفرصة سانحة أمام مبابي لمواصلة تحطيم الأرقام القياسية، وربما اعتلاء صدارة هدافي كأس العالم عبر التاريخ، ليضيف فصلاً جديداً إلى مسيرته الحافلة بالإنجازات ويؤكد مكانته كأحد أبرز نجوم كرة القدم في العصر الحديث.