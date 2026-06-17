كشف قائد المنتخب الألمانية جوشوا كيميتش، عن واقعة مثيرة شهدها معسكر «الماكينات» خلال مشاركتهم في كأس العالم 2026، بعد ظهور أفعى سامة بالقرب من مقر إقامة المنتخب في الولايات المتحدة الأمريكية.



وأوضح كيميتش خلال حديثه لوسائل الإعلام أن لاعبي المنتخب شاهدوا الأفعى في محيط المعسكر، وقال: «رأينا أفعى أمس، وقيل لنا إنها سامة، إذا تعرضت للدغة منها فعليك الذهاب إلى المستشفى، لا أعتقد أنك ستموت، لكنها بالتأكيد خطيرة».



وأضاف قائد ألمانيا: «لدي شعور بأن الأمر قد ينتهي بشكل سيئ إذا وطئت أفعى كهذه، لذلك نحاول إبقاء مسافة بيننا وبين الحيوانات هنا»، مشيراً إلى اختلاف البيئة التي يعيشها المنتخب خلال البطولة الحالية.



وأبدى كيميتش دهشته من طبيعة الحياة البرية في ولاية نورث كارولاينا الأمريكية، قائلاً: «لدي احترام كبير للناس الذين يعيشون هنا، ففي ألمانيا أشعر أنه لا يوجد هذا العدد من الحيوانات الخطيرة».



وبحسب تقارير إعلامية ألمانية، فإن الأفعى التي شاهدها لاعبو المنتخب الألماني يُعتقد أنها من نوع «Copperhead» السام، وهو من الأنواع المنتشرة في ولاية نورث كارولاينا، حيث يقيم المنتخب الألماني معسكره خلال منافسات كأس العالم 2026.