أعلن نادي لانس الفرنسي، المحترف ضمن صفوفه النجم السعودي سعود عبدالحميد، تعاقده رسمياً مع الألماني دينو توبمولر لتدريب الفريق، عقب رحيل بيير ساج، الذي انضم إلى نادي كريستال بالاس الإنجليزي.

مدة العقد

وقال النادي في بيان عبر موقعه الرسمي إن دينو توبمولر وقع عقداً لتدريب الفريق الأول لكرة القدم حتى 2028.

موسم تاريخي لنادي لانس

يُذكر أن سعود عبدالحميد ساهم في تتويج لانس بلقب كأس فرنسا للمرة الأولى في تاريخه (موسم 2025-2026)، كما حجز الفريق مقعداً في دوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة في تاريخ النادي، بعد أن أنهى مسابقة الدوري الفرنسي في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 70 نقطة، متأخراً بست نقاط عن باريس سان جيرمان حامل اللقب.

سعود يواصل رحلته مع لانس

ولعب سعود عبدالحميد موسماً مع لانس على سبيل الإعارة قادماً من روما الإيطالي، قبل أن يُفعّل النادي الفرنسي بند ضمه نهائياً حتى 2029.