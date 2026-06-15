استهل منتخب تونس مشواره في كأس العالم 2026 بخسارة قاسية أمام نظيره السويدي بنتيجة 5-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة، على الأراضي الأمريكية والكندية والمكسيكية.



وفرض المنتخب السويدي أفضليته منذ الدقائق الأولى، لينجح ياسين العياري في افتتاح التسجيل مبكراً عند الدقيقة السابعة مستغلاً خطأ دفاعياً، قبل أن يعزز ألكسندر إيزاك النتيجة بهدف ثانٍ في الدقيقة 30.



وقبل نهاية الشوط الأول، أعاد عمر الرقيق الأمل لمنتخب تونس بعدما قلص الفارق برأسية متقنة في الدقيقة 43، لينتهي الشوط الأول بتقدم السويد 2-1.



وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب السويدي تفوقه مستفيداً من الأخطاء الدفاعية التونسية، حيث أضاف فيكتور غيوكيريس الهدف الثالث في الدقيقة 59، ثم سجل ماتياس سفانبيرغ الهدف الرابع في الدقيقة 84 بعد تمريرة من إيزاك.



واختتم ياسين العياري مهرجان الأهداف بإحرازه هدفه الشخصي الثاني والخامس لمنتخب بلاده في الوقت المحتسب بدل الضائع، لتنتهي المواجهة بفوز سويدي كبير بنتيجة 5-1.



وبهذا الانتصار، حصد المنتخب السويدي أول ثلاث نقاط له في البطولة متصدراً ترتيب المجموعة، فيما بقي منتخب تونس دون نقاط بعد الجولة الأولى.