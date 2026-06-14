كشفت السلطات الأمريكية عن تفاصيل سرقة معدات خاصة ببعثة المنتخب الإنجليزي قدرت قيمتها بنحو 18 ألف دولار، خلال انتقالها إلى مدينة كانساس سيتي استعداداً لمباراة «الأسود الثلاثة» الافتتاحية أمام كرواتيا في كأس العالم 2026.



وجه المدعون العامون في مقاطعة جاكسون بولاية ميسوري اتهامات إلى شخصين على خلفية الحادثة، بعد أن تعرضت شحنة تضم معدات تحليل فني وألواحاً يستخدمها الجهاز الفني بقيادة الألماني توماس توخيل، إضافة إلى متعلقات شخصية لبعض اللاعبين من بينهم هاري كين وجود بيلينجهام، للسرقة أثناء نقلها لمقر إقامة الفريق.



وأثارت الواقعة مخاوف أولية بشأن احتمال تسرب معلومات تكتيكية للمنتخب، قبل أن تطمئن المدعية العامة لمقاطعة جاكسون ميليسا جونسون الجماهير بتأكيدها استعادة جزء كبير من المسروقات. وقالت: «نشكر شرطة مدينة كانساس سيتي وفريق الادعاء على العمل السريع في التحقيق، ونحن ملتزمون بمحاسبة المتورطين».



وفي تطور مطمئن لمعسكر إنجلترا، أكدت تقارير أن المعدات المستعادة لا تتضمن أي مواد تتعلق بمعدات المباريات أو الأحذية الخاصة باللاعبين الأساسيين، ليطوي الفريق واحدة من أغرب الحوادث في النسخة الحالية من المونديال قبل دخوله مواجهة كرواتيا بأجواء أكثر هدوءاً.