استهل المنتخب الألماني مشواره في كأس العالم 2026 بأداء هجومي كاسح، بعدما أمطر شباك منتخب كوراساو بسبعة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع المنتخبين ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.



ودخلت ألمانيا المباراة بقوة، وافتتح فليكس نميشا التسجيل مبكراً في الدقيقة السادسة، لكن منتخب كوراساو نجح في العودة سريعاً عبر ليفانو كومينيسيا الذي أدرك التعادل في الدقيقة 21.



وقبل نهاية الشوط الأول، استعاد «المانشافت» أفضليته بهدف ثانٍ حمل توقيع نيكو شلوتربيك في الدقيقة 38، ثم عزز كاي هافرتيز التقدم بإحرازه الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع.



ومع انطلاق الشوط الثاني، واصل المنتخب الألماني فرض سيطرته على مجريات اللقاء، فسجل جمال موسيالا الهدف الرابع بعد دقيقتين فقط من بداية الشوط، قبل أن يضيف ناثانيل براون الهدف الخامس في الدقيقة 68.



واستمرت الأفضلية الألمانية حتى الدقائق الأخيرة، فأحرز دينيز أونديف الهدف السادس في الدقيقة 78، قبل أن يختتم كاي هافرتيز مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف السابع والثاني له شخصياً في الدقيقة 88.



وبهذا الانتصار العريض، بعث المنتخب الألماني رسالة قوية إلى منافسيه في البطولة، مؤكداً جاهزيته للمنافسة على اللقب منذ الجولة الأولى.