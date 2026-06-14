أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) التزامه بدفع المكافأة والراتب الكامل المخصص للحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان عن مشاركته في كأس العالم 2026، رغم منعه من دخول الولايات المتحدة واستبعاده من إدارة المباريات.

وأكدت مصادر مطلعة لـ«بي بي سي سبورت» أن الفيفا ملتزم بدفع كامل المستحقات المالية لأرتان، الذي كان من ضمن الحكام المختارين للبطولة، رغم عدم مشاركته الفعلية في أي مباراة.

وكان عمر أرتان (34 عاماً)، الذي يُعتبر أحد أبرز الحكام الأفارقة، على وشك تحقيق حلم تاريخي بأن يصبح أول حكم صومالي يدير مباريات في كأس العالم، وقد اختير ضمن قائمة الحكام الرسمية للبطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وفي مطلع يونيو الجاري، وصل أرتان إلى مطار ميامي الدولي حاملاً تأشيرة دخول صالحة ووثائق رسمية من الفيفا، إلا أن السلطات الأمريكية منعته من الدخول بعد احتجازه لساعات طويلة لأسباب تتعلق بـ«مخاوف أمنية وفحص خلفيات».

وذكرت تقارير أمريكية أن الرفض جاء بسبب «ارتباطات مشتبه بها مع منظمات إرهابية»، وهو ما نفاه أرتان ودافع عنه الاتحاد الصومالي لكرة القدم ووزارة الرياضة الصومالية.

وأثارت الحادثة موجة واسعة من التعاطف داخل الصومال وخارجه، حيث عاد أرتان إلى مقديشو وسط استقبال شعبي حاشد وُصف بـ«استقبال الأبطال»، حيث احتشد المئات في المطار والشوارع رافعين العلم الصومالي.

وأصدر الفيفا بياناً أكد فيه أنه «لا يملك سلطة التدخل في قرارات الدول المضيفة بشأن الدخول والتأشيرات»، معتبراً الوضع «مؤسفاً». ومع ذلك، أظهر الاتحاد الدولي دعماً عملياً للحكم الصومالي من خلال قراره بدفع المكافأة الكاملة، في خطوة تُفسر على أنها «مصالحة» واعتراف بجهود أرتان ومكانته كحكم دولي بارز.

يُذكر أن أرتان حصل على جائزة أفضل حكم أفريقي لعام 2025، وله مسيرة حافلة شملت إدارة مباريات في دوري أبطال أفريقيا ومسابقات دولية أخرى. وبعد الحادثة، عُيّن لإدارة مباراة كأس السوبر الأوروبي بين باريس سان جيرمان وأستون فيلا، ما يعكس ثقة أوروبية مستمرة في قدراته.

وأعرب أرتان عن امتنانه لدعم الفيفا والشعب الصومالي، قائلاً إن ما حدث «قدر»، وإنه يتطلع للمستقبل. وفي الصومال، أصبح أرتان رمزاً وطنياً، حيث تلقى تكريمات رسمية ووعوداً بدعم مادي ومعنوي من رجال أعمال ومسؤولين.