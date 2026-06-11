رغم تغيّر الأجيال وتبدّل الأسماء، حافظ 10 لاعبين على مكانهم في قائمة المنتخب السعودي بين مونديال 2022 ونسخة 2026، ليؤكدوا حضورهم المستمر وثقة الأجهزة الفنية في قدراتهم مع «الأخضر».



وضمت قائمة الأسماء المتكررة كلًا من: محمد العويس، نواف العقيدي، عبدالإله العمري، حسان تمبكتي، سعود عبدالحميد، محمد كنو، ناصر الدوسري، سالم الدوسري، صالح الشهري، وفراس البريكان، في مشهد يعكس مزيج الخبرة والاستقرار داخل المنتخب السعودي قبل خوض التحدي العالمي الجديد.



ويبرز استمرار القائد سالم الدوسري كأحد أهم عناصر الخبرة منذ مونديال قطر، إلى جانب أسماء أصبحت ركيزة أساسية مثل سعود عبد الحميد، وفراس البريكان، بينما يواصل الثلاثي الدفاعي حسان تمبكتي وعبدالإله العمري ومحمد العويس تمثيل عنصر الثبات في تشكيلة الأخضر.



ويأمل المنتخب السعودي أن يقود هذا الاستقرار الفني إلى ظهور أكثر قوة في كأس العالم 2026، بعد التجربة التاريخية التي شهدها مونديال قطر 2022 والانتصار الشهير أمام الأرجنتين.



اللاعبون الذين شاركوا في مونديال 2022:



محمد العويس.



نواف العقيدي.



عبدالإله العمري.



حسان تمبكتي.



سعود عبدالحميد.



محمد كنو.



ناصر الدوسري.



سالم الدوسري.



صالح الشهري.



فراس البريكان.