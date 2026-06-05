اختار منتخب النرويج أن يكون ظهوره مختلفاً عبر الصور الرسمية الخاصة بكأس العالم 2026، إذ ارتدى لاعبو منتخب النرويج أزياء محاربي الفايكنج وهم يقفون بجانب إحدى المناطق الطبيعية الموجودة في العاصمة النرويجية أوسلو.



ولاقت الصور الرسمية للمنتخب النرويجي انتشارا واسعاً، خصوصاً مع ارتباط المنتخب بقلب محاربي الفايكنج.



وتعود قصة محاربي الفايكنج إلى القرن الثامن الميلادي، وهم مزارعون اشتهروا في الدول الاسكندنافية ما بين دول النرويج والسويد والدنمارك، ولهم قصص تاريخية في الحروب.



وجاء ظهور منتخب النرويج بهذا الشكل المميز احتفاءً بعودة المنتخب للمشاركة في المونديال العالمي للمرة الأولى منذ 28 عاماً.



وسيخوض منتخب النرويج منافسات كأس العالم ضمن مجموعة تضم إلى جواره منتخبات العراق والسنغال وفرنسا.