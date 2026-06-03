قصص المونديال لا تغيب عن الأذهان مهما مرّ الزمان وتغيّر المكان، لا بد من استعادة شريط الذكريات الخالدة التي لا تغيب عن أي مشجع، ومع قرب انطلاقة مونديال 2026، نسترجع أبرز اللقطات التي كانت حاضرة في 22 نسخة سابقة.. إليكم التفاصيل:

نطحة زيدان

خلال نهائيات كأس العالم 2006 بألمانيا، واجه المنتخب الإيطالي المنتخب الفرنسي في المباراة النهائية، وخلال الشوط الإضافي الثاني قام النجم زين الدين زيدان بنطح المدافع الإيطالي ماتيرازي، الذي استفزه بكلمات مست عائلته، ليتم طرد الأول بالبطاقة الحمراء.

يد مارادونا

أطلق على نسخة كأس العالم 1986، التي أقيمت في المكسيك، نسخة دييغو مارادونا الذي قاد منتخب الأرجنتين للتتويج باللقب، لكن أثار الجدل خلال مباراة ربع النهائي أمام منتخب إنجلترا حين سجل مارادونا الهدف الأول بيده، بطريقة ماكرة لم يلاحظها لا حكم الوسط التونسي علي بناصر ولا المساعد، وما زال الهدف يثير الجدل رغم مرور 40 سنة ووفاة الأسطورة الأرجنتيني.

عضّة سواريز

شهدت مباراة الأوروغواي وإيطاليا خلال نهائيات كأس العالم 2014 بالبرازيل، حادثة غريبة إذ قادم المهاجم لويس سواريز بعض مدافع إيطاليا جورجيو كيليني، ولم يعاقب مهاجم منتخب الأوروغواي خلال المباراة، لكن بعدها تلقى أكبر عقوبة: الإيقاف 4 أشهر، وعدم دخول ملاعب كرة القدم.

طرد بيكهام

ما زال بعض المشجعين في إنجلترا يُحمِّلون النجم المعتزل ديفيد بيكهام، مسؤولية الخروج من دور الـ16 لكأس العالم بفرنسا 1998 أمام الأرجنتين، وتلقى الإنجليزي بطاقة حمراء مجانية، إذ كان الخطأ لصالحه بعد تعرضه لعرقلة، لكن المدرب الحالي سيميوني قام باستفزازه، ويتلقى بطاقة حمراء تركت منتخب بلاده بـ10 لاعبين، ليخرج بعد ذلك بضربات الترجيح.

ريكارد وفولر

توج منتخب ألمانيا الغربية بلقب كأس العالم 1990، بعد الفوز في النهائي على الأرجنتين 1-0، لكنه واجه أكبر تحدٍّ في دور الـ16 أمام المنتخب الهولندي حامل لقب أمم أوروبا 1988.

وخلال تلك المباراة وقعت مشادة طويلة في بضع مرات بين الهولندي ريكارد والمهاجم الألماني فولر، وأدت لطرد الثنائي في الدقيقة الـ22، ليلعب المنتخبان بـ10 لاعبين وفازت ألمانيا الغربية 2-1.