أصبح سان جيرمان أول حامل للقب يحافظ على دوري الأبطال الأوروبي للموسم التالي، بعد فوزه على منافسه أرسنال الإنجليزي بركلات الترجيح بنتيجة (4- 3) في المباراة النهائية التي انتهى وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1)، وأقيمت على ملعب «بوشكاش أرينا» في العاصمة المجرية بودابست، منذ ريال مدريد الإسباني في عامي 2017 و2018 حين توج باللقب للمرة الثالثة توالياً.



وبات سان جيرمان أول فريق فرنسي يحقق اللقب مرتين، وتاسع فريق يتوج باللقب مرتين متتاليتين بعد ريال مدريد الإسباني وميلان الإيطالي وبايرن ميونيخ الألماني وليفربول الإنجليزي وأياكس أمستردام الهولندي وإنتر ميلان الإيطالي وبنفيكا البرتغالي ونوتينجهام فورست الإنجليزي.



فيما أصبح لويس انريكي أول مدرب إسباني يحرز لقبين متتاليين في المسابقة الأوروبية منذ مواطنه خوسيه فيالونغا مع ريال مدريد في عامي 1956 و1957.



كما بات انريكي بلقبه الثاني مع سان جيرمان والثالث في مسيرته بعد الأول مع برشلونة الإسباني عام 2016، خامس مدرب يفوز بأكثر من لقبين في المسابقة الأوروبية بعد كل من الإيطالي كارلو أنشيلوتي (5 ألقاب)، والإنجليزي بوب بايزلي والفرنسي زين الدين زيدان والإسباني بيب غوارديولا (3 لكل منهم).