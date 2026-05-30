توج فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بطلاً لمسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي، بعد التغلب على أرسنال الإنجليزي بركلات الجزاء الترجيحية 4-3، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، اليوم (السبت) على ملعب «بوشكاش أرينا» بالعاصمة المجرية بودابست.

هافيرتز يفتتح التسجيل

افتتح كاي هافيرتز التسجيل لفريق أرسنال بعد خمس دقائق فقط من انطلاق اللقاء، بتسديدة قوية من الجهة اليسرى لم يتمكن حارس باريس سان جيرمان من التصدي لها.

ديمبلي يُدرك التعادل

وأدرك عثمان ديمبلي، الفائز بجائزة الكرة الذهبية 2025، التعادل لفريق باريس سان جيرمان في الدقيقة 64 من ركلة جزاء سددها بقوة على يمين حارس أرسنال.

ركلات الحظ تبتسم لباريس

ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح لحسم البطل عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل، والتي ابتسمت لباريس سان جيرمان بعد أن أهدر لاعب أرسنال غابرييل الركلة الخامسة لفريقه، ليحصد فريق المدرب لويس إنريكي البطولة للعام الثاني على التوالي، بعد أن فاز بها الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخه على حساب إنتر ميلان الإيطالي.