نجح باريس سان جيرمان الفرنسي في معادلة الرقم التهديفي التاريخي لبرشلونة خلال موسم واحد لبطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما سجل هدفاً في نهائي المسابقة في مرمى أرسنال، إذ أحرز الفرنسي عثمان ديمبيلي هدف تعادل سان جيرمان من ركلة جزاء في الدقيقة 65، بعدما كان أرسنال قد تقدم عن طريق لاعبه الألماني كاي هافيرتز في الدقيقة السادسة، قبل تتويجهم باللقب للمرة الثانية بركلات الترجيح (4-3)،ويعد هدف ديمبيلي هو الهدف رقم 45 لباريس سان جيرمان هذا الموسم في دوري الأبطال ليعادل بذلك ما حققه برشلونة الإسباني في موسم 1999-2000، وفق التقرير الذي بثه موقع «rt»، وهدفه الثاني هذا الموسم في دوري الأبطال خلال 13 مباراة خاضها بقميص فريقه.



وتعد هذه هي ركلة الجزاء الأولى التي تحتسب في نهائي دوري الأبطال منذ نهائي نسخة 2018/ 2019 بين توتنهام وليفربول، إذ سجل الأخير من ركلة جزائية عن طريق لاعبه محمد صلاح هدف الفوز 2-0.