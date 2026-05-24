أعاد قرار نادي لانس الفرنسي تفعيل بند شراء عقد سعود عبدالحميد رسم ملامح ملف اللاعب من جديد، لكن ليس بالضرورة بالاتجاه الذي توحي به الخطوة في ظاهرها. فامتلاك النادي العقد بشكل كامل لا يعني تلقائياً إغلاق باب الانتقال أو حسم بقاء اللاعب على المدى الطويل، بل يمنحه أولاً السيطرة الكاملة على مستقبله التعاقدي والقيمة المالية لأي صفقة محتملة.



وبحسب مصادر، جاء القرار بعد موسم شهد ارتفاعاً ملحوظاً في القيمة الفنية والتسويقية للاعب، إلى جانب تنامي الاهتمام به داخل دوري روشن، الأمر الذي دفع النادي الفرنسي إلى تأمين ملكية العقد قبل الدخول في أي مرحلة تفاوضية مقبلة.



وتؤكد المصادر أن الاهتمام السعودي بسعود عبدالحميد لا يزال قائماً، وفي مقدمته الهلال الذي يرتبط اللاعب معه بتاريخ ناجح، فيما تتابع أندية أخرى تطورات وضعه عن قرب. وفي ظل هذا المشهد، يصبح امتلاك العقد بالكامل خطوة تمنح لانس أفضلية تفاوضية وتتيح له الاستفادة من أي سباق محتمل على ضم اللاعب خلال الفترات المقبلة.



كما تفتح الخطوة خيارات عدة أمام النادي الفرنسي؛ بدءاً من الإبقاء على اللاعب والاستفادة منه رياضياً، مروراً بتمديد استمراره مستقبلاً، وصولاً إلى بيع عقده إذا وصل عرض يتناسب مع القيمة التي يحددها النادي.



لذلك، فإن تفعيل بند الشراء يبدو أقرب إلى قرار استثماري وإداري يهدف إلى تعظيم قيمة الأصل الذي يملكه النادي، أكثر من كونه إعلاناً نهائياً بشأن الوجهة المقبلة للاعب. أما مستقبل سعود عبدالحميد فما زال مرتبطاً بما ستفرضه سوق الانتقالات والعروض التي قد تصل خلال الفترة القادمة.



• الهلال يراقب الملف



• القيمة تواصل الارتفاع



• لانس يملك القرار



• عروض مرتقبة قادمة